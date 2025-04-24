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Antalya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da, 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli ve 8°C olarak başlamaktadır. Öğleden sonra sıcaklık 13°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0°C'ye düşecektir. Bu dönemde sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Antalya 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 12°C, gece ise 2°C civarında olacaktır. 26 Nisan Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 4°C olarak öngörülmektedir. 27 Nisan Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 4°C olacaktır.

Nisan ayı, Antalya'da ortalama 74 mm yağışla birlikte geçmektedir. Altı yağmurlu gün ve on güneşli gün olacaktır. Gündüz sıcaklıkları ortalama 20.7°C, gece sıcaklıkları ise 9.4°C civarında gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde, özellikle 24 ve 25 Nisan tarihlerinde yağışların artması beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekirse planlarını esnek tutmaları gerekecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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