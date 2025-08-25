HABER

Antalya 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Ufuk Dağ

Antalya'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, akşam saatlerinde ise 27°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %60, akşam saatlerinde %71 civarında olacak. Bu durum Antalya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 29°C civarında, 27 Ağustos Çarşamba günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %59, akşam saatlerinde %65 civarında olacak. Bu koşullar yaz mevsiminin tipik özelliklerini sürdürecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Antalya'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Nem oranı da yüksektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanmaları önerilir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri de önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak. Ayrıca sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza katkı sağlayacaktır.

