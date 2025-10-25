HABER

Antalya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Ekim 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, akşam ise 22°C olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeyden saatte 9 kilometre hızla esecek ve nem oranı %78 civarında kalacak. 26 Ekim’de sıcaklık 26°C’ye yükselecekken, 28 Ekim’de 24°C’ye düşmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedileceğinden uygun giysi seçimi önem taşıyor. Bol su içmek ise sağlığı koruyacak.

Antalya 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 24°C, akşam sıcaklığı ise 22°C olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında kalacak.

26 Ekim Pazar günü sıcaklık 26°C'ye yükselecek. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 25°C civarında kalması bekleniyor. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklığın 24°C'ye düşmesi tahmin edilmekte.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almanız faydalı olacaktır. Gündüz vakti güneşten korumak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir.

Nem oranının yüksek olmasından dolayı terleme artması bekleniyor. Bol su içerek vücudunuzun nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Rüzgarın kuzeyden esmesi, deniz kenarında hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Deniz kenarına gidenlerin bu durumu göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisi belirgin olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi önemlidir. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olmaya devam edecek. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik ve rüzgarın etkisini dikkate almak gerekir. Uygun hazırlık yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

