Antalya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu açık ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C'yi geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları öneriliyor.

Hafta sonuna doğru 28 Eylül Pazar gününden itibaren Antalya'nın birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu sebeple hafta sonu planları yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumu raporlarını takip etmeleri gereklidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

