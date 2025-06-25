Antalya 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte olacak. Sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 33°C olacak. 27 Haziran Cuma günü de 33°C, 28 Haziran Cumartesi günü 32°C ve 29 Haziran Pazar günü 33°C sıcaklıklar bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemel.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, 29 Haziran Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, planlarını gerektiğinde esnek tutmaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların ve düşük nem oranlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Sıcak çarpması riskine karşı, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.