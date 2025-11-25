Antalya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 15°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı sabah %67, gündüz %56, akşam %75 ve gece %84 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava olacak. 27 Kasım Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 28 Kasım Cuma günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. 29 Kasım Cumartesi günü ise şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 28 ve 29 Kasım tarihlerindeki sağanak yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Ayrıca, ulaşımda aksamalara yol açacaktır. Bu nedenle hava durumunu yakından takip etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken gerekli önlemleri almak gereklidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Araç kullanırken de dikkatli olunmalıdır.