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Antalya 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 32°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Antalya 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 20°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Temmuz ayındaki ortalama değerlerine yakın. Yazın keyfini çıkaranlar için ideal koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 31°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sağlıyor.

Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak da önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu da yüzme için ideal koşullar sunuyor. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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