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Antalya 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Antalya 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklıkların 33°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yazın tipik sıcaklık koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 27 Haziran Cuma günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Yine bol güneş ışığı ve 33°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C'ye düşmesi öngörülüyor. 29 Haziran Pazar günü ise hava sıcaklığının 33°C civarında olması ve hafif bulutlanma olasılığı bulunuyor. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 31°C'ye düşmesi bekleniyor. Açık hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyredecek. Bol güneş ışığı etkili olacak. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek amacıyla bol su tüketilmeli. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor. Bu grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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