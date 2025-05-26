Antalya 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 24°C, gece ise 12°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava açık olacak. Nem oranı %63 civarında seyredecektir. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 22°C olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 24°C ile 12°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 24°C ile 13°C arasında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 7°C arasında değişecek. 30 Mayıs Cuma günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 ve 30 Mayıs tarihlerindeki yağışlı günlerde, açık hava etkinliklerini planlarken alternatif kapalı mekanlar düşünülmelidir. Uygun yağmurluk veya şemsiye gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Seyahat planları yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmek önemlidir. Buna göre esnek planlar oluşturmak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olur.