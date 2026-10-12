İstanbul'da son bir ayda 20 kurşunlama girişimi engellendi, 175 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 10 Eylül-10 Ekim tarihlerinde silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişiler ile motosikletli suç çetelerine yönelik il genelinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

20 KURŞUNLAMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklama ile bir aylık bilançoyu açıkladı. Yıldız, yapılan operasyonlar neticesinde 20 kurşunlama girişiminin engellendiğini duyurdu.

175 KİŞİ TUTUKLANDI, MOTOSİKLET VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 175 kişi tutuklanırken, suçta kullanılan motosikletler ve silahlar ele geçirildi.

"İSTANBUL EMNİYETİNİN DEMİR YUMRUĞU SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Yıldız yaptığı açıklamada, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir. Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Özellikle bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul emniyetinin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir. Aynı azim ve kararlılıkla suçla mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.