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Yaklaşık 40 bin TL ve uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından takibe alınan ve uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, şahsın üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 40 bin TL ve değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yaklaşık 40 bin TL ve uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu sattığı iddia edilen S.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında ise 19 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 3.16 gram uyuşturucu ham maddesi, 57 gram sıvı uyuşturucu, 4 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, 6 gram uyuşturucu, 4 adet hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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