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El freni çekilmeyen araç dere yatağına yuvarlandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil, hareket ederek dereye düştü.

El freni çekilmeyen araç dere yatağına yuvarlandı

Olay, Gökdere bölgesindeki Işkılor Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park edilen bir otomobil, sürücüsünün sumak toplamak için araçtan uzaklaşmasının ardından hareket etti. El freninin tam çekilmemesi nedeniyle tepeden aşağı yuvarlanan otomobil, takla atmadan dere yatağına indi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla yol açılarak otomobil düştüğü dere yatağından çıkarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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