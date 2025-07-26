Antalya 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 21°C olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik yaz iklimine uygun bir durumu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 31°C civarında olacağı, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 30°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Yüksek sıcaklıklar ve güneş ışığına maruz kalma süresi arttıkça, güneş çarpması ve dehidrasyon riski de artar. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve gölgede kalmak da faydalıdır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 28°C civarında olacak. Bu, yüzme için ideal koşullar sunuyor. Denize girerken güneş koruyucu ürünler kullanmak, suya girmeden önce yeterince su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.