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Antalya 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla olacak.

Antalya 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 30°C olacak. 29 Haziran Pazar günü sıcaklık 28°C'ye düşecek. 30 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 29°C civarında seyredecek. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde yerel ve düzensiz yağışların görülme ihtimali var.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Ayrıca, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde beklenen yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Planlarını esnek tutmaları iyi olur.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Sıcak çarpması riskine karşı, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da 27 Haziran 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemler alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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