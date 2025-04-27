Antalya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

29 Nisan Salı günü de benzer şekilde yer yer sağanaklar yaşanacak. Sıcaklıklar en yüksek 13°C, en düşük 4°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar devam edecek. O gün en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 5°C olacak.

Nisan ayı boyunca Antalya'da ortalama sıcaklıklar 15°C civarındadır. Bu dönemde yağışlar da görülmektedir. Örneğin, 27 Nisan'da ortalama sıcaklık 17°C olarak kaydedilmiştir. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 12°C'dir. Bu dönemde deniz suyu sıcaklığı 19°C civarındadır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar oluşturabilir. Kısa süreli sağanaklar ani ıslanmalara neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yanlarına su geçirmez giysiler veya şemsiyeler almaları faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak önem taşır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağından, uygun giyim tercihleriyle vücut ısısını korumak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerektiğinde kapalı alanlara sığınmak önemlidir.