Antalya 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %52, akşam saatlerinde ise %54 civarında olacak. Bu koşullar, Antalya'nın sıcak ve nemli yaz ikliminin sürdüğünü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 31°C seviyesinde kalacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklık yine 31°C civarında olacak. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerinin sürdüğünü gösteriyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmaları önerilir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardım edecek ve sağlık açısından olumsuz etkilerden korunmanıza katkı sağlayacaktır.

