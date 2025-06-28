HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 27°C civarında olması bekleniyor.

Antalya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü 26°C, 30 Haziran Pazartesi günü 25°C ve 1 Temmuz Salı günü 27°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarının etkisiyle ultraviyole (UV) ışınları da artacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de tavsiye edilir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalı. Araçların iç sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da şehit çocuklarına anlamı destekŞanlıurfa'da şehit çocuklarına anlamı destek
İzdiham yaşandı: 26 tonu 45 dakikada bitti!İzdiham yaşandı: 26 tonu 45 dakikada bitti!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

Çatıda kaynak yaptı, Bornova’yı alevler sardı!

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

CHP’nin Kurultay davasında sonuç ne olacak? Ersan Şen tek tek anlattı! 4721 sayılı kanuna dikkat: Mutlak butlan kararı çıkacak mı?

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Ruhsatı iptal edilen hastaneyle ilgili şoke eden görüntü! Fareler bastı

Düğün yoksa evlilik de yok! Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat ödeyecek

Düğün yoksa evlilik de yok! Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.