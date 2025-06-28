Antalya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü 26°C, 30 Haziran Pazartesi günü 25°C ve 1 Temmuz Salı günü 27°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Güneş ışınlarının etkisiyle ultraviyole (UV) ışınları da artacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de tavsiye edilir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalı olacaktır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri faydalıdır. Ayrıca, sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalı. Araçların iç sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaşabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.