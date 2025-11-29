Antalya 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde ve kıyı bölgelerinde hava sıcaklıkları 8°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %89 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gün doğumu saati 07:49, gün batımı ise 17:39 olarak hesaplanmış durumda.

30 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 2 Aralık Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 9°C ile 16°C arasında kalacak. 4 Aralık Perşembe günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık aralığı ise 12°C ile 19°C olacak. 5 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum önemlidir. Sahilde zaman geçireceklerin ani hava değişimlerine dikkat etmesi gerekir. Değerli eşyaları korumak da faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Bu nedenle yürüyüş yaparken ya da araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sakinleşecek. Ancak ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.