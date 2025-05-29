Antalya 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık 13°C civarında olacak. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 23°C ile 13°C arasında değişecek. Yağmurlu bir gün geçirmesi bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü de benzer şekilde yağmurlu hava koşulları devam edecek. 1 Haziran Pazar günü ise hava sıcaklıkları 25°C ile 13°C arasında olacak. Yine yağmurlu bir gün tahmin ediliyor.

Bu dönemde Antalya'da yağışlı hava koşulları hakim olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceğini unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Evde kalınan zamanlarda nem oranı artabilir. Bu nedenle, havalandırma yaparak ortamın nem seviyesini kontrol etmek sağlıklı bir ortam sağlar.