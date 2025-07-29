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Antalya 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da, 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak.

Antalya 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da, 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin biraz üzerindedir. Bölge, yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 30°C civarında olması öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 31°C civarında seyredecek. 1 Ağustos Cuma günü de sıcaklıkların 31°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve hava genellikle açık olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve deniz tatili planlayanlar için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı nedeniyle bazı önlemler almak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Ayrıca, bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilmektedir. Güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılması sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabileceğinden, ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece keyifli ve sağlıklı bir dönem geçirilmesine katkı sağlanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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