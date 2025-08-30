HABER

Antalya 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18°C civarına düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %50, akşam saatlerinde ise %65 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 28°C civarına düşecek. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklıkların 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı azaltacaktır. Öğle saatlerinde, 10:00 ile 16:00 arasında, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

