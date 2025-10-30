Antalya 30 Ekim Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, yazdan kalma günlerin devam ettiğini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın öğle saatlerinde 35°C'ye ulaşabilmesine yol açabilir. Rüzgar güneyli yönlerden hafif esecek. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulutlanma görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 31 Ekim Cuma günü, hava sıcaklığının 28°C civarında olacağı ve güneşli bir gün yaşanacağı bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü de hava sıcaklığı 29°C'ye ulaşacak. Güneşli koşulların devam etmesi öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklığın 27°C civarında olması ve parçalı bulutlu bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Yüksek sıcaklık ve nem, güneş çarpması riskini artırabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması öneriliyor. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak, güneş kremi sürmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yansıdığı yüzeylerden uzak durmak ve koruyucu giysiler giymek cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarına rağmen Antalya'nın iklimi genellikle keyiflidir. Dış mekan etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı korur. Özellikle dağlık bölgelerde hava koşulları hızlı değişebilir. Bu nedenle plan yaparken hava tahminlerini kontrol etmek gerekir.