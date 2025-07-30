Antalya 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı mevsim normallerine göre yüksek seyredecek. Rüzgarın güney yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor.

31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükseleceği, 1 Ağustos Cuma günü ise 35°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşin yoğun etkisine karşı dikkatli olmaları önemlidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı, bol su tüketimi ve gölgeli alanların tercih edilmesi, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir.

Özellikle 2 Ağustos Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik aksaklıklarına yol açabilir. Bu tarihte dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları hava kalitesini düşürebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Ancak, 2 Ağustos Cumartesi günü yağış ihtimali bulunmaktadır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek, yeterli su tüketmek ve güneşten korunmak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlayacaktır.