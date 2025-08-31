HABER

Antalya 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %54, akşam saatlerinde de %54 civarında olacak.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 28°C civarına düşecek. 2 Eylül Salı günü sıcaklık 30°C civarında olması bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 31°C civarına ulaşması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı azaltacaktır. Öğle saatlerinde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Bu önlemler, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

