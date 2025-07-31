Antalya 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Cuma günü sıcaklık yine 29°C, Cumartesi günü 27°C ve Pazar günü 26°C olacak. Bu dönem genellikle güneşli ve açık geçecek.

Antalya'nın Temmuz ayı, ortalama 29.3°C sıcaklık ve %38 nem oranına sahiptir. Bu ayda yağış miktarı düşüktür. Hava çoğunlukla güneşli olur.

Sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek vücut sağlığını korumak açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken sıcak hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.