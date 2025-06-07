Antalya 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı şeklinde olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. 8 Haziran Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında değişecek. 9 Haziran Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 13°C arasında olacak. 10 Haziran Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği önemlidir. Özellikle 10 Haziran Salı günü beklenen sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının gündüzleri 25-26°C civarında, geceleri ise 13-14°C civarında olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.