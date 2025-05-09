Antalya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalama değerlerin biraz altında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde tahmin ediliyor. 10 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 20°C olacak. 11 Mayıs Pazar günü de sıcaklık 20°C civarında kalacak. 12 Mayıs Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 19°C seviyelerine düşecek. Bu dönemde hava koşulları serin ve güneşli olacak.

Serin hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilecek. Gündüz saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler seçmeleri önemlidir.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak serin hava koşullarına rağmen güneş ışınları zararlı olabilir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Antalya'da 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında hava koşulları serin ve güneşli olacak. Serin havaya uygun giyinmek ve güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için önemlidir.