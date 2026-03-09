HABER

Antalya açıklarında göçmen botu faciası! Denize düşüp boğularak can verdiler: 14 ölü

Antalya açıklarında bugün sabahın ilk erken saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Yüksek süratli manevralar yaptığı belirtilen düzensiz göçmen botunun karıştığı kazada 14 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Antalya açıklarında göçmen botu faciası! Denize düşüp boğularak can verdiler: 14 ölü

Facia Antalya’nın Demre ilçesi Beymelek Mahallesi açıklarında meydana geldi. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamasına göre saat 06.00 sıralarında içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere ait bot tespit edildi.

"'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Vali Şahin kazanın detaylarını şöyle anlattı: "Sahil Güvenlik ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bot, yaptığı yüksek süratli manevralar nedeniyle Sahil Güvenlik teknesine temas etmiş ve göçmenlerden bir kısmı denize düşmüştür.

Antalya açıklarında göçmen botu faciası! Denize düşüp boğularak can verdiler: 14 ölü 1

SAHİLE ULAŞAN VE SAĞ KURTARILANLAR OLDU

Botta kalan düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak şekilde kıyıya ulaşmıştır. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen jandarma ekiplerimizce yakalanmış ve 7 göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış olup ilk yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmıştır.

Antalya açıklarında göçmen botu faciası! Denize düşüp boğularak can verdiler: 14 ölü 2

DENİZE DÜŞEN 14 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bahse konu olayda maalesef denize düşerek hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valiliğimiz tarafından idari tahkikat başlatılmıştır."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Demre Afganistan göçmen deniz bot kaza
