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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı. Başkan Böcek ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 1

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 2
Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi. Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 3

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 4

ESKİ GELİNE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından 'adli kontrol' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 5

Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek'in savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİLLER ADLİYEDE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun adliyede savcılık ifadeleri 19.30 itibariyle alınmaya başlandı. Bu sırada Antalya Adliyesi önünde de toplanan partililer, bekleyişini sürdürüyor. Savcılığın, adliye içerisine yalnızca avukatlar ve milletvekillerinin girebileceğini belirtmesi üzerine CHP İl Başkanı Nail Kamacı ilk etapta içeri giremedi. Savcılıkla yapılan görüşme sonrasında Kamacı milletvekilleri ile birlikte içeri girebildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 6

Böcek’in sorgusu devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar, Sururi Çorabatır ve Mustafa Erdem ile Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk adliyeye gelerek içeriye girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 7

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, belediye bürokratları ve partililerin adliye önündeki bekleyişi ise sürüyor. (DHA)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek e tutuklama talebi! Eski gelini Zeynep Kerimoğlu adli kontrolle serbest 8
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Muhittin Böcek
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