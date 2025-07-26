Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi teyakkuzda

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yangınlar çoğaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor. Büyükşehir İtfaiyesi, Aksu’da dün çıkan büyük yangının ardından bu sabah saatlerinde de Aksu Macun Mahallesi’nde çıkan yangına müdahale etti. 10 araç 30 personel ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

İTFAİYE, ASAT VE KIRSAL HİZMETLER GÖREV BAŞINDA

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün meydana gelen orman yangını da güçlükle kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, ASAT ve kırsal hizmetler ekipleri çalışmalara destek verdi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek verirken, ASAT ekipleri tankerleriyle bölgeye su taşıdı. Kırsal hizmetler ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışması gerçekleştirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ve İtfaiye Müdürü Hasan Çelik yangının başlamasıyla birlikte bölgeye giderek ekipleri koordine etti. Yangın yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Gazipaşa Doğanca'daki yangın kısmen kontrol altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır