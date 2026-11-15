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Avrupa Birliği'nden Rusya bağlantılı olduğu belirtilen gemiye operasyon

Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki gerilim sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB güçlerinin Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen bir gemiye, hava indirme operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nden Rusya bağlantılı olduğu belirtilen gemiye operasyon

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, EUNAVFOR MED (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen "MV Midag" adlı petrol tankerine operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Avrupa Birliği nden Rusya bağlantılı olduğu belirtilen gemiye operasyon 1

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetlerinin sahte bayrak altında ilerlediği belirtilen söz konusu tankere hava indirme operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. AB Temsilcisi, Rusya'nın AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı gölge filosunu hem denizde hem de diplomatik yollarla masada engellemeye devam edeceklerini belirterek, AB dışişleri bakanlarının yarın bu filoyu destekleyen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları onaylamasının beklendiğini kaydetti.

Avrupa Birliği nden Rusya bağlantılı olduğu belirtilen gemiye operasyon 2

EUNAVFOR MED IRINI OPERASYONU

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2020 yılında Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan EUNAVFOR MED İrini Operasyonu, Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespit edilmesi ve önlenmesi için faaliyet yürütüyor. Operasyon kapsamında görev yapan AB unsurları, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor. Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan IRINI Operasyonu, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere yönelik benzer müdahalelerde bulunmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
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