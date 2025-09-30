HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Hafriyet' operasyonunda yeni gelişme! Antalyaspor Derneği'nde arama: 20 gözaltı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen zimmet, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamlılaştırıldı. Soruşturma kapsamında hafriyat gelirlerinin eski yöneticilere aktarıldığı iddia ediliyor. Operasyon kapsamında bu sabah Antalyaspor Derneği'nde arama yapıldı ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Hafriyet' operasyonunda yeni gelişme! Antalyaspor Derneği'nde arama: 20 gözaltı!
Doğukan Akbayır

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen zimmet, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması derinleşti. Hafriyat gelirlerinin eski yöneticileri aktarılması iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ne Hafriyet operasyonunda yeni gelişme! Antalyaspor Derneği nde arama: 20 gözaltı! 1

ANTALYASPOR DERNEĞİ'NDE ARAMA: 20 GÖZALTI

Antalyaspor Derneği'nde sabah saatlerinde arama yapıldığı ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Hakan Gürkan canlı yayınında aktardı:

"Antalya'da devam eden harfiyat soruşturmasının ayağı bu kez de Antalyaspor derneğine sıçradı. Sabah saatlerinden itibaren Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele ekipleri geçtiğimiz günlerden itibaren harfiyat yolsuzluğu soruşturmasında evrak topluyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı evrakların hemen sonrasında Antalyaspor Kulübü Derneği'ne bir operasyon yaptılar. Bu operasyon kapsamında da evrak toplamalarına devam etti. 6 saat boyunca arama sürdü. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapıldı. Dernek Başkanı Mustafa Ergün ve birçok kişiden de dosya alındı. Belgelerin hafriyat dosyası ile ilgili olduğu belirtildi. Zimmet iddiası da şuan gündemde."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybettiOtoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği için son durum...İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği için son durum...

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.