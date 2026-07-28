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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması! 1 kişi gözaltında: Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ediyormuş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında belediye bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması! 1 kişi gözaltında: Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ediyormuş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ne yolsuzluk soruşturması! 1 kişi gözaltında: Muhittin Böcek e baba diye hitap ediyormuş 1

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

BÖCEK'E 'BABA' DİYE HİTAP EDİYORDU

Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden T.G., Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek Yolsuzluk Antalya Büyükşehir Belediyesi
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