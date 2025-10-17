HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.A.C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç, Ö.Y.K. ve E.B. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

E.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklandı.

- Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü! 'Gazze' mesajıBakan Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü! 'Gazze' mesajı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iddialara yanıt geldi! "Uzaktan yakından ilgisi yoktur"Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iddialara yanıt geldi! "Uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Anahtar Kelimeler:
emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.