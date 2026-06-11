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Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da 12 yıl önce bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan ve dosyanın yeniden açılması ile cinayete kurban gittiği ortaya Şeref Kocabıyık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

25 Kasım 2014 tarihinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen olayda bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetmişti. Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın 12 yıl sonra yeniden açılan dosyasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi.

Antalya da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı 1

12 YIL SONRA AYDINLATILDI

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip tarafından Kocabıyık'a ait cep telefonunun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyururken şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Antalya da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı 2

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.H. ve A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.H., A.H. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari olarak aranan R.A.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Antalya da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Gözaltı
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