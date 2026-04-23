Antalya'da 23 Nisan coşkusu!

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla 9 ülkeden gelen 300 çocuk kültürlerini yansıtan dansları sergiledi.

Antalya'da 23 Nisan coşkusu!

Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Müzik, Gençlik Derneğince (FOMGED) düzenlenen "Uluslararası Antalya Çocuk Festivali", Konyaaltı Sahil Park'ta yapıldı.

Etkinlikte Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya ve Estonya'dan gelen 300 çocuk, performanslarını sergiledi.

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Çocukların kültürlerine özgü kıyafet ve müziklerle yaptıkları dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, AA muhabirine, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyanın her yerinden gelen çocuk misafirleriyle kutladıklarını söyledi.

Yavuz, "Dünya çocuklarını Antalya'mızda misafir etmekten onur ve çok büyük mutluluk duyduk. Yaptıkları gösterilerle kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduk." dedi.

FOMGED Festival Sorumlusu Tanhu Kavasoğlu ise kurumların destekleriyle farklı ülkelerden Antalya'ya gelen çocuklara Türkiye'yi tanıttıklarını, konukların da kendi kültürlerini Türkiye'de sergilediğini ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

