HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İ.K. idaresindeki kamyon, Y.Y. yönetimindeki kamyon ve A.G.'nin kullandığı kamyon ile E.B. idaresindeki otomobil ve S.S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon şoförleri İ.K. ve Y.Y. ile otomobil sürücüsü E.B. yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildiGaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: "Afrika'ya, geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz"Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: "Afrika'ya, geleceğin stratejik ortağı olarak bakıyoruz"

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

İmamoğlu pankartının indirilmesi sonrası 'sürpriz' sinyali

Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!

Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.