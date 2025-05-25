Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İ.K. idaresindeki kamyon, Y.Y. yönetimindeki kamyon ve A.G.'nin kullandığı kamyon ile E.B. idaresindeki otomobil ve S.S. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon şoförleri İ.K. ve Y.Y. ile otomobil sürücüsü E.B. yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır