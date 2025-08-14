HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da 5 katlı binada korkutan yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairede mahsur kalan köpek ise kurtarıldı.

Antalya'da 5 katlı binada korkutan yangın

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dairede mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, dairede hasar meydana geldi.

Antalya da 5 katlı binada korkutan yangın 1

"KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTIM AMA KIRAMADIM"

Bir vatandaş önce cam kırıklarının aşağı düşmeye başladığını belirterek, "Cam kırıldıktan sonra alev birden büyüdü. Biz komşular olarak diğer komşuları aşağı indirdik. Kapıyı kırmaya çalıştım ama kıramadım. O sırada itfaiye geldi ve birlikte söndürme çalışmalarını yaptık. Evde kimse yoktu, cam kırıkları inince ev sahibinin kızını aradım ve ‘Evleri yanıyor' diye haber verdim. 5 dakika sonra kardeşi geldi ve kapıyı açmayı denedik ama açamadık. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi.

Antalya da 5 katlı binada korkutan yangın 2

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görütülenirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(İHA)

14 Ağustos 2025
14 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi olduMücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi oldu
Apartmanın 3’üncü katından düşen kadın hayatını kaybettiApartmanın 3’üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.