Antalya'da 60 yaş üstü öğrenciler podyumda mankenlere taş çıkardı

Kepez'in Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali, farklı bir etkinlik hayata geçirdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Zamana Değer Katanlar" defilesi, yaşlılığın yalnızca bakım ve kırılganlıkla değil; zarafet, şıklık ve yaşam dolu bir duruşla da anılması gerektiğini gözler önüne serdi. Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü öğrencileri ile Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi sakinlerinin katıldığı defilede, 30 kıymetli büyük podyuma çıktı. Kimi şalvarı, kasketi ve poşusuyla kültürel değerleri yansıtırken, kimileri ise gelinlik ve takım elbisesiyle zarafetin en güzel halini sahneye taşıdı. Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü ve Tazelenme Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen defile izleyenlerden büyük alkış aldı.

YAŞLILIK HAYATIN DEĞERLİ EVRESİ

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Özgür, "Ülkemizde yaşlılık çoğu zaman olumsuz ifadelerle anılıyor. Oysa yaşlılık da hayatın değerli bir evresidir. Bu defileyle yaşlılığın sadece bakım ihtiyacı değil, aynı zamanda üretkenlik, zarafet ve aktif katılım dönemi olduğunu göstermek istedik. Yaşlılarımızın toplumda rol alabileceğini, sahneye çıkabileceğini ve hatta her insanın her yaşta ne kadar güzel olduğu mesajını vermek istedik. Bu anlamda ilk kez düzenlenen Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali'nden dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir organizasyonla yaşlılık algısının değişmesine katkı sağlamak çok değerli bir adım" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır