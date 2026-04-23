Antalya'da acı olay! Ormanlık alanda cesedi bulundu, yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki ormanda hareketsiz halde bulunan Oğuz Kartal’ın (41), hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kartal’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay saat 12.30 sıralarında Güzeloba mahallesi Lara caddesinde bulunan halk plajının karşısında yer alan ormanda meydana geldi. Ormanda dolaşmaya gelen arkadaş grubu, yerde yatan ve uyuduğunu sandıkları kişiden tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, üzerinden Oğuz Kartal adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede yapılan incelemede, Kartal'ın yanında boş ilaç kutuları bulundu. Olayı duyup gelen Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

‘UYUYOR SANDIK’

Cesedi bulan gruptakilerden Celal Biçer (18), “Oto cam işiyle uğraşıyoruz. Bugün işimiz erken bitti şansımıza, biz de evin önünde top oynuyorduk. Sonra canımız sıkıldı ormana geldik. Dolaşırken bir adam gördük. Biz uyuyor diye yanına gittik, seslendik, adam ölmüştü. Daha sonra ekiplere haber verdik" dedi.

Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının ardından Kartal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

