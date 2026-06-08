Baba-oğul, metrobüsten inince takip etti... Bıçaklayarak öldürdüler

İstanbul'daki korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve berabere yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

AYNI DURAKTA İNİP BIÇAKLADILAR

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır