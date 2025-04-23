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Antalya'da akılalmaz kaza! Refüje çarptı, taklalar attı, burnu bile kanamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan ticari araç refüje çarpıp taklalar attıktan sonra iki araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Antalya'da akılalmaz kaza! Refüje çarptı, taklalar attı, burnu bile kanamadı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nden Mevlânâ Caddesi istikametine seyir halinde olan Eyüp S. idaresindeki 07 BPV 865 plakalı ticari aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından refüjdeki demir çitlere çarptı. Çitleri kırarak taklalar atan araç, ilk olarak aynı istikamette seyreden Çağla E.'nin kullandığı 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bu kez tali yoldan çıkan yabancı uykruklu Ramazan D. idaresindeki 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı.

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KİMSENİN YARALANMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin yaptığı kontrolde şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan çitler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa kaza zincirleme kaza
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