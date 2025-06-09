Antalya'da bayramın son günü sahiller doldu

Kurban Bayramı’nın son gününü aileleri ve sevdikleri ile geçirmek isteyen kent sakinlerinin yanı sıra tatil için Antalya’yı tercih eden yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 78 seviyelerine ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Yarın başlayacak olan mesai öncesi tatilin son gününü aileleri ile birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşların bazıları ağaç gölgelerinde yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri kurarak piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de denize girerek serinlemeyi tercih etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır