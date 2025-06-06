Antalya'da "berbere gidiyorum" diyerek evden çıkan çiftçiden 16 saattir haber alınamıyor

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ali Ergin'den (41), dün sabah 09.00 sıralarında 'berbere gidiyorum' diyerek evden çıktı. Aradan süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Ergin'e yakınları telefondan da ulaşamadı. Ailesi ve mahalle sakinleri kayıp başvurusunda bulunurken, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

"PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Ali Ergin'in eşi Havva Ergin, "Çocuklarımız da ben de perişan olduk. Mahallelilerle beraber gece gündüz arıyoruz. Emniyet güçlerine bilgi verdik. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ İMKANIMIZLA ARADIK, SONUÇ ALAMADIK"

Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir ise, "Kendi imkanlarımızla gidebileceği yerleri araştırdık ama maalesef henüz bir iz bulamadık. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır