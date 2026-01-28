HABER

Antalya’da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Antalya’da park halindeki panelvan aracın sürücü koltuğunda bir kişi ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde, havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarından itibaren 07 AVG 767 plakalı panelvan aracın aynı noktada park halinde olmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, 55 yaşındaki Kenan Yıldırım'ı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

