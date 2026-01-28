Antalya’da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde, havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarından itibaren 07 AVG 767 plakalı panelvan aracın aynı noktada park halinde olmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, 55 yaşındaki Kenan Yıldırım'ı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

