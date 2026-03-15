Trump: "İran'ı her açıdan yendik ve tamamen yerle bir ettik"

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır. Biz de buna çok büyük ölçüde yardımcı olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz ticaretinin mevcut durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak, Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır. Biz de buna çok büyük ölçüde yardımcı olacağız. ABD ayrıca her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacak" dedi.

TRUMP'TAN İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin uluslararası toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu her zaman ortak bir çaba olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu durum dünyayı uyum, güvenlik ve kalıcı barış doğrultusunda bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ÜLKELERİN BÖLGEYE SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için birçok ülkenin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini söylemişti. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu girişime destek vermesini beklediğini belirten Trump, ABD'nin de İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini ve Hürmüz Boğazı'nı "yeniden açacaklarını" söylemişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

