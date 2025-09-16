HABER

Antalya'da CHP'li Aksu Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı art arda istifa etti

Antalya'nın CHP'li merkez Aksu Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü görevlerinden ayrılmış oldu.

İstifa kararını sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin Çelik, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu'muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ da istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu'da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası İsa Yıldırım başkanın takdirleriyle yaklaşık 1,5 yıldır Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca oy veren ya da vermeyen herkesin yanında olmaya, herkese hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola, akıbet hayrola."

