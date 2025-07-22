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Antalya'da çıkan yangında alevler arasında kaldılar! Araç küle döndü, sürücüde ağır yanıklar oluştu

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın bölgesinde park halinde bulunan bir araç tamamen yanarken, yanan araçla geldikleri öğrenilen 1'ii kadın, 2 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da çıkan yangında alevler arasında kaldılar! Araç küle döndü, sürücüde ağır yanıklar oluştu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Şehir Hastanesi yakınındaki Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın, kısa sürede çevredeki otluk alana ve H.C.'ye ait 07 GT 034 plakalı hafif ticari araca sıçradı. Araç alevler içinde kalırken, içeride bulunan kasalardaki meyveler de yanarak küle döndü. Yangında H.C. vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yanarken, yanındaki A.Y. ise kolundan hafif yaralandı.

Antalya da çıkan yangında alevler arasında kaldılar! Araç küle döndü, sürücüde ağır yanıklar oluştu 1

EKİPLER SEFERBER OLDU!

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Alevlere karadan su arazözleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ve uçağıyla müdahale edildi.

Antalya da çıkan yangında alevler arasında kaldılar! Araç küle döndü, sürücüde ağır yanıklar oluştu 2

Yangın, geniş alana yayılmadan kontrol altına alınırken, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ!

Yangında vücudunda ağır yanıklar oluşan H.C., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel termal örtüye sarılarak Antalya Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine kaldırıldı. Kolundan hafif yaralanan A.Y. ise kontrol amaçlı olarak hastanenin acil servisine sevk edildi.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen araçtan çıkan dumanlar uzun süre etkisini sürdürdü. Ekipler, yangının mangal ateşinden çıktığını değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya da çıkan yangında alevler arasında kaldılar! Araç küle döndü, sürücüde ağır yanıklar oluştu 3

"NEDEN ÇIKTIĞI İLE İLGİLİ BİRTAKIM ŞEYLER VAR AMA HENÜZ BELLİ DEĞİL"

İtfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine gelen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise şu ifadelere yer verdi: "Neden çıktığı ile ilgili birtakım şeyler var ama henüz belli olmadığı için bunu konuşmak yersiz diye düşünüyorum. Önemli olan hep beraber bu yangını söndürebilmek."

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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