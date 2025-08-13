HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara...

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin aradığı emlakçıya kiraladığı evde cinayet işlediğini söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, evde başından vurulmuş bir şahsın cesediyle karşılaştı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara...

Olay, saat 15.30 Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi, birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü.

Antalya da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara... 1

"TUTTUĞUM EVDE CİNAYET İŞLEDİM"

İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Antalya da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara... 2

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen M.U'nun yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Antalya da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara... 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara... 4

(İHA)

13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Emniyeti'nden suç çetelerine operasyonİstanbul Emniyeti'nden suç çetelerine operasyon
SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.