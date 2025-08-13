Antalya'da dehşet: Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi! Polisin karşılaştığı manzara...

Olay, saat 15.30 Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan iki kişi, birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü.

"TUTTUĞUM EVDE CİNAYET İŞLEDİM"

İddiaya göre M.U., kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen M.U'nun yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

