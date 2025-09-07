HABER

Antalya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki otomobil, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Özçelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35) Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beydiğin Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere, virajda sık sık kazalar yaşandığını söyledi.

Beydiğin Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere, virajda sık sık kazalar yaşandığını söyledi.

Duman, "Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı. Mahalle halkı olarak tedirginiz." dedi. (AA)

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya son sette kaybetti...

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

